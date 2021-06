L’Orto de’ Pecci ospita i Cassiopei: tutti a cena per i nostri amici gatti

Giovedì 24 giugno all’Orto de’ Pecci si terrà la cena di beneficenza a favore dell’Oasi Felina I Cassiopei, il rifugio che attualmente si occupa di ospitare i gatti randagi e bisognosi del territorio senese.I Cassiopei accolgono prevalentemente gatti adulti, feriti o malati, anziani e abbandonati per rimetterli in sesto e dare loro la speranza di una nuova vita, in famiglia o nella struttura. Al momento sono presenti circa sessanta gatti. I volontari mantengono, curano e assistono ogni ospite felino con le proprie risorse personali ma negli ultimi mesi i continui accessi di nuovi mici, complici gli abbandoni estivi e la mancata sterilizzazione, hanno fatto lievitare le spese veterinarie dei Cassiopei. La cena è destinata a raccogliere fondi per coprire proprio le spese veterinarie che si sono accumulate e che i volontari non riescono più a fronteggiare. Chiunque desiderasse supportare questa preziosa attività di tutela del benessere animale, potrà partecipare alla cena di Giovedì 24 giugno alle 20 all’Orto de’ Pecci, prenotando allo 0577 222201 o al 3289683976 (il costo della cena con menù vegetariano è di euro 25,00. Una parte dei proventi verrà donata ai Cassiopei).