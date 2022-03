Lornano Badesse, iniziativa di beneficenza biancoblù: il 50% dell’incasso della partita andrà in Ucraina

In occasione della partita di domenica la società del Lornano Badesse ha deciso di indire una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina. A darne annuncio è stata la stessa società senese: “Il vostro supporto per noi è sempre fondamentale. Non conta chi abbiamo davanti, perché non ci fate sentire inferiori a nessuno. Questa volta però c’è una sfida anche più grande. Allora sì che chiediamo il vostro aiuto, perché insieme, come sempre, possiamo fare grandi cose”.

Il ricavato del botteghino della sfida con il Flaminia, infatti, sarà devoluto per la metà in beneficenza. “Tutti possono contribuire nel loro piccolo e noi non ci vogliamo tirare indietro. E ne siamo certi, neppure voi”.

Il ricavato della raccolta, sarà depositato direttamente sul conto corrente che ha aperto la stessa regione Toscana (link). “Per questo motivo, – concludono – la vostra presenza allo stadio è ancora più importante. Insieme più forti”.