“L’organizzazione militare della Repubblica di Siena”, nell’Archivio di stato si presenta il libro di Jacopo Pessina

L’Archivio di stato di Siena e l’Accademia senese degli Intronati hanno organizzato la presentazione del volume di Jacopo Pessina, “L’organizzazione militare della repubblica di Siena 1524-1555” (Pisa, Pisa University Press, 2022), che si terrà martedì 22 alle 17 nella sala conferenze dell’Archivio di stato di Siena (Banchi di Sotto, 52). Intervengono Stefano Calonaci (Università degli Studi di Siena) e Barbara Gelli (Università degli Studi di Pisa). Introduce l’Archintronato Roberto Barzanti e coordina la Direttrice dell’Archivio di Stato Cinzia Cardinali.

Mercoledì 23 alle 17.30 nella Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi (via di Città, 75) si terrà l’inaugurazione del 498° anno accademico dell’Accademia senese degli Intronati con la relazione sulle attività dell’Accademia dell’Archintronato Roberto Barzanti e la prolusione di Duccio Balestracci Storie di principi nuovi. Siena e Urbino nel Rinascimento. In margine al volume Il Duca. Vita avventurosa e grandi imprese di Federico da Montefeltro, di Duccio Balestracci ((Roma – Bari, Laterza, 2022).

Le iniziative sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura.