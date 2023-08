Lorenzo Loré sulla Robur: “Montanari indebolito. Aspettiamo la Federazione”

L’estate della Robur non finisce mai: dopo il comunicato di questa mattina da parte del presidente dell’Acr Siena, Emiliano Montanari, in cui viene annunciato che a breve saranno presentati allenatore e dirigenza, è arrivata pronta la risposta dell’assessore comunale allo sport, Lorenzo Lorè.

Dopo che Federcalcio ha ufficialmente escluso il Siena dalla serie C, in favore dell’Atalanta U23, di conseguenza anche i giocatori sono stati svincolati e la città non ha effettivamente nessuna squadra. L’assessore Loré però, non demorde e afferma di essere costantemente in contatto con la Federazione.

“Insieme al sindaco non ci siamo fermati un secondo – commenta Lorenzo Loré – e siamo sempre rimasti in contatto con la Federazione. Per fortuna, adesso, Emiliano Montanari si è fortemente indebolito dopo l’ultima mossa dello svincolo dei giocatori. In questo mese speriamo di avere una risposta e di poter iniziare un iter”.

Questa mattina, inoltre, l’assessore Lorenzo Loré e il sindaco Nicoletta Fabio, hanno avuto un incontro in Comune con i membri del Siena Club Fedelissimi, dove è stata garantita la supervisione del Siena da parte della giunta e che sarà fatto il massimo per salvare il calcio a Siena.

“Teniamo fortemente al bene della Robur e di tutto lo sport senese – conclude Loré -, intanto aspettiamo anche il Tar fissi l’udienza sullo stadio Artemio Franchi, altro tema fondamentale. Inoltre, per ampliare il discorso, ci tengo a sottolineare che, come Comune, stiamo lavorando per la messa a punto del palazzetto, per la Mens Sana e per l’Emma Villas, sperando di poter dire cose più dettagliate in breve tempo”.

Pietro Federici