London’s new year’s day parade: Siena presente con l’orchestra Bandão

Anche l’italia presente alla London’s new year’s day Parade (Lnydp), una delle parate più belle e più viste a livello europeo e mondiale. A rappresentarla i 55 percussionisti dell’orchestra Bandão. Non solo orgoglio italiano ma anche toscano, si perché l’orchestra nasce e si forma in Toscana più precisamente tra Siena e Firenze.

“E’ un’esperienza molto importante dal punto di vista artistico, umano e musicale – dichiara Francesco Petreni, direttore artistico di Bandão che guiderà l’Orchestra durante la performance londinese -. Dopo una annata

molto intensa in giro per l’Italia e dopo aver concluso il tour 2019 con grandi esperienze tra cui quella con Jovanotti a Linate, apriamo il 2020 partecipando ad una delle più importanti manifestazioni europee”.

La London Parade è un evento molto sentito e partecipato, i ragazzi della banda, sfileranno in una delle parate più belle d’Europa sotto gli occhi di 500mila persone disposte ai lati delle strade, oltre ad essere seguiti in mondovisione attraverso le riprese della Bbc. Si calcola che le riprese del 2019 hanno raggiunto un picco di ascolti di circa 300 milioni di persone.

Un’opportunità per dimostrare le grandi abilità dell’orchestra Bandão ma anche per fare del bene, infatti, parte dell’incasso dell’evento sarà devoluto all’associazione London Charities che l’anno scorso ha raggiunto quasi 1 milione di sterline.