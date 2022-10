L’Olimpiacolle triathlon è nella storia: Anatriello all’ironman world championship Hawaii-Kona

Nei primi anni 2000 quando l’OlimpiaColle Triathlon, pioniera nella multidisciplina sul territorio della provincia di Siena, si è avvicinata al Triathlon mai avrebbe pensato che un proprio atleta potesse qualificarsi e partecipare alla “Gara delle gare”, la finale mondiale ironman world championship Kailua – Kona (Hawaii – Usa), dove tutto è nato. Ci è riuscita grazie alla tenacia, la caparbietà e la classe cristallina del proprio capitano Giuseppe Anatriello.

L’8 ottobre 2022 rimarrà per sempre una data impressa nella memoria collettiva per l’OlimpiaColle. A Kailua – Kona (Hawaii – USA) 5.256 atleti partenti – i migliori al mondo, 92 Paesi rappresentati ed un piccolo borgo tra i giganti: Colle Val d’Elsa.

Capitan Giuseppe Anatriello non ha tradito le attese, prova in costante equilibrio, di grande spessore, condotta con oculatezza, sacrificio, predisposizione alla resistenza e resilienza per fronteggiare i 40 gradi centigradi (105 fahrenheit) ed un tasso di umidità pari al 180%. 10 ore 07 minuti e 03 secondi, un crono di grande prestigio che ha collocato l’atleta colligiano tra i migliori italiani presenti ed i migliori al mondo sulla distanza Regina 3,8 km nuoto – 180 km ciclismo e 42 km podismo. Una prestazione che ha riscosso il plauso di tutti gli addetti ai lavori. La migliore di un senese a Kona.

Un periodo florido e pieno di soddisfazioni agonistiche per l’Olimpiacolle Triathlon che oltre a Capitan Anatriello ha visto i propri atleti misurarsi su molti campi gara con risultati prestigiosi.

Il 24 settembre sul litorale Toscano della Costa Tirrenica a Marina di Grosseto, un mare inclemente non ha consentito il regolare svolgimento della gara che inizialmente era prevista nella Sua formula originaria Triathlon Olimpico (1,5 km nuoto, 40 km ciclismo e 10 km podismo) poi trasformato in duathlon (10 km podismo, 40 km ciclismo, 5 km podismo). Non si è fatto irretire Giulio Fattori, giovane promessa in forza alla compagine colligiana da soli 10 mesi. Fattori ha realizzato una performance solida che gli ha consentito di raggiungere un’ottima 34ma posizione assoluta e di salire sul 2do gradino del podio della propria categoria (S1 – 2h08’34”).

Il 25 settembre è coinciso con il ritorno alle competizioni di Roberto Martellini ottimo finisher al Challenge Sanremo, sulla Middle Distance/70.3 (1,9 km nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo). Martellini si è misurato con altri 150 interpreti dell’endurance facendosi valere e chiudendo in 48ma posizione assoluta (2^ di categoria M2 – medaglia d’argento) in 5h17’53”.

Gara speculare, a quella di Martellini, per ciò che attiene la distanza (1,9 km nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) per Federico Alvino, al 70.3/Middle distance a brand IM sul litorale adriatico di Jesolo “Beach Paradise sulla riviera Veneziana”. L’alfiere colligiano ha ben figurato in una competizione molto ben partecipata (1.300 atleti al via), cogliendo una prestigiosa 121ma piazza assoluta (12ma di categoria M35 – 39; 4h35’09”).

Alessandro Renzi conferma la propria ottima condizione atletica e psico – fisica andando ad incassare positivi piazzamenti tanto al Triathlon Sprint (750 mt. Nuoto, 20 km ciclismo e 5 km corsa) svoltosi a Livorno il 09/10/2022 (64mo assoluto – 8vo di categoria S4 in 1h08’54”) quanto al duathlon sprint (5 km podismo, 20 km ciclismo e 2,5 km podismo – a seguito di trasformazione dell’originario Triathlon Sprint) di Tirrenia il 16/10/2022 (69mo assoluto – 7mo di categoria S4 in 1h06’32”).

Grande la soddisfazione della Dirigenza e dei partners commerciali per questa ennesima risposta positiva degli atleti targati OlimpiaColle Triathlon che consente al sodalizio colligiano di proseguire la propria ascesa verso le posizioni di rispetto nel Ranking Nazionale ed Internazionale, in attesa dei prossimi impegni, in una stagione giunta alle Sue fasi finali.