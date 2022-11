Lojudice incontra gli operatori della sanità: “La Chiesa di Siena si mette in ascolto verso bisogni e necessità”

Nel secondo anno di cammino sinodale la Chiesa di Siena “ha ritenuto di doversi mettere in ascolto di vari mondi extra ecclesiali”, tra cui quello della sanità, “per continuare a comprendere quali sono le istanze, le esigenze e le difficoltà del mondo che ci circonda e per fare in modo che la Chiesa al passo con i tempi, in modo particolare la Chiesa diocesana, possa essere attenta a queste necessità e a questi bisogni, attenta ad ascoltare ciò che lei stessa deve cambiare e anche, la dove è possibile, dare indicazioni e suggerimenti, coinvolgersi, ma soprattutto camminare insieme”. Così il cardinale Augusto Paolo Lojudice a margine dell’evento “La Chiesa di Siena si mette in ascolto del mondo impegnato nella sanità”. “A questo incontro sono stati invitate tutte le persone che lavorano nel mondo della sanità: in particolare abbiamo chiesto di intervenire ai principali responsabili delle strutture sanitarie, degli ospedali, dell’ordine dei medici chirurghi, delle professioni infermierstiche. Daremo poi alla fine voce anche a chi lo vorrà per porre qualche domanda e per condividere anche qualche piccola ma significativa esperienza”, continua Lojudice.