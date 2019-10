Lo sport oltre ogni barriera: a Siena la giornata paralimpica toscana

Tantissime discipline sportive tra cui atletica, tennis, basket in carrozzina e scherma si alterneranno alla Fortezza medicea nella mattinata di domani, giovedì 10 settembre. Siena infatti ospiterà per la prima volta la giornata paralimpica toscana, un “open day” di sport diffuso che il Comitato Paralimpico Toscana organizza ogni anno per promuovere la propria attività.

A palazzo Berlinghieri si è tenuta la presentazione della manifestazione, che si terrà partirà domani alle 9 del mattino. Una giornata che darà l’opportunità a tutti i ragazzi, in particolar modo i ragazzi con disabilità, di provare tantissimi sport.

“E’un evento importante che mette insieme tante forze – dice Matteo Betti, atleta paralimpico ben conosciuto in città, che oggi ricopre tutt’altro ruolo-, Siamo lavorando dalla primavera. Vogliamo fare conoscere i nostr sport ai ragazzi delle scuole”.

Giovedì sarà una giornata per tutti, non dovrà essere una giornata solamente per le persone affette da disabilità, bensì, una giornata all’insegna dello sport.

” Si celebrerà lo sport a 360 gradi-così parla Paolo Ridolfi, presidente provinciale del Coni, che con sguardo orgoglioso, rimarca l’importanza della giornata- Ci sarà moltissima affluenza, soprattutto per quanto riguarda gli istituti della provincia, in primis le scuole medie e superiori della provincia”.

Durante l’evento, sarà presente anche uno stand del Rotary Club, dove sarà possibile acquistare, tramite una piccola offerta, dei biscotti. L’incasso sarà devoluto all’acquisto di attrezzi sportivi per atleti portatori di handicap.Giovedì si prospetterà una bellissima giornata, dove non sarà importante la disabilità, bensì lo sport, dove ognuno potrà entrare e provare un mondo diverso dal suo, senza nessun tipo di timore o pregiudizio. Insomma, una giornata all’insegna della felicità e della solidarietà, dove certamente non potrà mancare il sole a fare da compagno.



Niccolò Bacarelli