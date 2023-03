L’IVI premia Rappuoli, riconoscimento per il lavoro sulla reverse vaccinology

Rino Rappuoli e Mariagrazia Pizza riceveranno i ManhHoon Awards, premio giunto alla seconda edizione e creato dall’International Vaccine Institute e dall’azienda sudcoreana Sk Bioscience. A Rappuoli, recentemente nominato direttore scientifico del Biotecnopolo e precedentemente Chif scientist di Gsk Vaccines, e Pizza, ex-senior scientific director bacterial vaccines di Gsk Vaccines, è stato riconosciuto il lavoro condotto sulla reverse vaccinolocy e per lo sviluppo del vaccino contro il Menigococco B. Insieme a loro saranno premiati anche Sir Andrew Pollard, direttore dell’Oxford vaccine group, e Sarah Gilbert, docente di vaccinologia all’Università di Oxford e co-inventrice del vaccino Oxford/Astrazeneca, per il loro contributo nello sviluppo del vaccino contro il covid. Queste quattro persone “hanno salvato numerose vite e avanzato la scienza dei vaccini e la salute pubblica globale”, ha affermato il dottor Jerome Kim, direttore generale di Ivi. La consegna del riconoscimento avverrà nella sede dell’Ivi, organizzazione che fa parte del programma di sviluppo dell’Onu, a Seul. La data della premiazione sarà quella del 25 aprile, secondo anniversario dalla morte di Park MahnHoon, ex-vicepresidente of SK bioscience a cui è attribuito il merito di aver elevato le capacità di ricerca e sviluppo sui vaccini della Corea del Sud fino allo standard globale.

MC