Little Free Library: dopo appena 15 giorni dalla installazione, i primi atti vandalici

Sono passate poco più di due settimane dalla inaugurazione della casettina Little Free Library, ed i primi danni non si sono fatti certamente attendere. Proprio domenica, un post apparso su Facebook, segnalava la rottura della serratura. Siamo stati sul posto per constatare, con i nostri occhi il danno, ed effettivamente, la struttura, dopo soli 15 giorni dalla installazione, è stata vittima di vari attacchi vandalici. Non solo la serratura è stata spezzata, non consentendo l’apertura dello sportello, ma è anche stata letteralmente tempestata dai graffiti.

“Abbiamo appena preso visione dei danni apportati alla Little Free Library, essendo, quest’ultima, in collaborazione con la biblioteca degli Intronati, aspettiamo anche la risposta del presidente Raffaele Ascheri” dice l’assessore Clio Biondi Santi, facendoci sapere inoltre, che non ci sono ancora date certe di ripristino.

“Ho segnalato il danno a chi di dovere, spero che l’efficienza sia tempestiva anche se spesso non è sempre massima. Purtroppo i gesti si commentano da soli: il mantenimento della casina, essendo stata installata in un luogo pubblico, si affida al civismo della gente. Sinceramente pensavo che i danni sarebbero arrivati addirittura prima, essendo ormai abituati a pensar male” commenta Raffaele Ascheri, presidente della biblioteca comunale degli Intronati.

Nonostante tutto, l’iniziativa della Little Free Library, ha accolto grande consenso. Infatti, i numerosi libri racchiusi al suo interno, fanno pensare che molte persone hanno voluto partecipare di buon cuore a questo bellissimo progetto.

