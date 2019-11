Acquedotto del Fiora premia il Sarrocchi: l’istituto si aggiudica il concorso “AdF green”

Con molti progetti sulla sostenibilità ambientale l’Istituto “Tito Sarrocchi” di Siena si aggiudica la prima edizione del concorso “AdF Green”. La scuola è da sempre impegnata sul fronte della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile, della riduzione dei consumi, del riciclo e delle energie rinnovabili. Tra i tanti progetti si possono ricordare:

– “Maestrale”, progetto europeo svolto in collaborazione con Ecodynamics Group (Unisi), incentrato sullo sviluppo sostenibile tra Paesi dell’area mediterranea e sullo sfruttamento della “Blue Energy”, ovvero la possibilità di produrre energia pulita dal mare (onde, maree, correnti, venti, brezze, biomasse marine, gradienti di salinità)

– “IdeAzione”, progetto promosso dal Gruppo ACEA, che si articola su i tre driver:

Acqua(promuovere un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica destinata all’uso potabile)

Rifiuti (promuovere il contenimento dell’impatto ambientale derivante dalla gestione del ciclo dei rifiuti rendendo efficiente il recupero e il riciclo)

Energia(migliorare il comfort degli ambienti in funzione dell’uso, nell’ottica del risparmio)

– “Efficientamento energetico degli edifici scolastici”, progetto svolto in collaborazione con la provincia di Siena e Terre di Siena Lab con l’obiettivo di intraprendere azioni e attività volte al risparmio di energia elettrica

– “Siena Carbon Free”, progetto che, attraverso l’adesione della nostra Scuola all’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena (insieme a Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Provincia di Siena, Università di Siena, Comune di Siena e Regione Toscana), mira a incentivare azioni strategiche volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al mantenimento di un bilancio di emissioni (emissioni lorde di gas a effetto serra – assorbimento forestale = emissioni nette) nullo in provincia di Siena

– “Mosaico Siena”, progetto svolto in collaborazione con il Comune di Siena e Terre di Siena Lab con l’obiettivo di offrire soluzioni alternative e inclusive per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro, quali sistemi di car pooling e pedibus, oltre ad interventi di tipo strutturale e di riqualificazione urbana, con il rafforzamento e l’incremento dei percorsi pedonali protetti. Il progetto vuole inoltre diffondere una cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente che, a partire dai piccoli gesti quotidiani, si trasformi in un’operazione di larga scala, dagli effetti concreti e duraturi