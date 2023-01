L’inno alla libertà con il nuovo brano dei Deschema

I Deschema, la band formata a Siena nel 2008, lanciano il nuovo singolo “Lasciami andare”.

Il cantante e tastierista Gianluca Polvere, il bassista Emilio Goracci, il batterista Lorenzo Fabbri, i chitarristi Giorgio Cappelli e Nicola Facco, dopo due anni, hanno deciso di ripartire con un nuovo brano: “il pezzo vuole essere un inno di libertà sia per noi che per le persone che hanno vissuto una storia simile alla nostra. Lasciami andare vuole essere il nostro messaggio. Vogliamo dire a tutti di non accontentarsi ma a, appunto, a… lasciarsi andare, a non seguire il flusso”, così ci dice il cantante Gianluca Polvere.

La band nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo ed è arrivata seconda nella Sezione Giovani. Quest’anno però non sarà presente alla nota manifestazione canora che inizierà il prossimo 7 febbraio.

“Abbiamo preferito essere ancora più pronti e più famosi per poter partecipare direttamente tra i Big già il prossimo anno. Il successo di Sanremo nel 2018 ci ha consentito di effettuare un tour mondiale che è stato un’esperienza incredibile. E non escludiamo di poterlo ripetere”, spiega il chitarrista Nicola Facco.

Due gli obiettivi nel futuro della band. All’inizio dell’estate, è prevista l’incisione di due nuovi singoli e la ripartenza con serate di musica live in tutta Italia per ritrovare l’energia che solo le canzoni cantate dal palco sanno trasmettere al nostro pubblico.

Gaia Pomponi