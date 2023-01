Liceo Piccolomini, incontro con i carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio

Nell’aula Magna del Liceo Piccolomini si è svolto un incontro, organizzato dalle professoresse Virde e Vavalle, con il Nucleo Tutela del Patrimonio dell’Arma dei Carabinieri. L’incontro rientra anche nel percorso di educazione civica e recepisce le istanze di una legge varata in via definitiva nel 2019 che consente l’avvio dello studio obbligatorio dell’Educazione Civica (legge 20 agosto 2019, n. 92). A partecipare il maresciallo Terzulli, il capitano Mauro e l’appuntato scelto Falconieri in servizio a Firenze. Durante l’incontro l’Illustrazione di interventi concreti che si sono risolti col recupero di opere d’arte trafugate ed uno sguardo all’ attuale situazione in Siria e Iraq in relazione ai danni causati dagli ultimi conflitti al patrimonio artistico archeologico di quelle nazioni. Il comando centrale del nucleo TPC dei carabinieri ha sede a Roma e collabora con il Mibact, in ambito regionale con le Soprintendenze.