Liceo Piccolomini, firmato il decreto per acquistare l’immobile in via Pendola

Il presidente della provincia di Siena, David Bussagli, ha firmato il decreto per procedere all’acquisizione in locazione della porzione dell’immobile di Via Tommaso Pendola, di proprietà di Asp, “Azienda Servizi alla Persona Città di Siena”, da adibire all’uso scolastico per il Liceo Piccolomini.

“Prosegue – sottolinea il Presidente David Bussagli – l’attenzione e il sostegno dell’Amministrazione provinciale alle politiche educative e formative su tutto il territorio. Un impegno che si è concretizzato nella ricerca di una soluzione strutturale per le aule del Liceo Piccolomini e su cui la Provincia, senza alcun ritardo per la sua competenza, ha fatto la sua parte. Proprio nella giornata di lunedì abbiamo avuto un incontro con il dirigente scolastico Federico Frati con il quale abbiamo condiviso il percorso individuato”.

Entro la fine dell’anno sarà stipulato il contratto di locazione per la durata di 10 anni più 6 di ulteriore rinnovo per un importo annuo di 50.400 euro. La Provincia provvederà a sostenere e a realizzare i lavori di adeguamento dell’immobile per un importo di 500 mila euro che saranno scomputati, per i primi dieci anni, dal canone di locazione. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2023.