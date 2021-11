“Lezioni di Costituzione”, due classi del Piccolomini superano le selezioni del concorso del Miur

Due classi seconde, la II C del Liceo economico sociale e la II D del Liceo Scienze umane di Siena (Liceo Piccolomini) coordinate dalla professoressa di Diritto ed economia, Marisa Sternativo, hanno superato la fase di selezione del concorso “Dalle Aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni Costituzione”.

“Il progetto “ Costituzione ? Sinonimo di solidarietà “ ideato coi ragazzi di II C ( Liceo Scienze Umane – indirizzo socio economico) e II D ( Liceo Scienze Umane) dopo aver superato la fase di selezione a cura del competente Ufficio scolastico regionale , è risultato ammesso , con un massimo di sessanta istituti prescelti su intero territorio nazionale , alla fase di selezione finale del concorso “Dalle Aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni Costituzione”, a.s. 2021-22 , promosso dal Ministero dell’istruzione in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

Siamo allo step finale !Come da bando di concorso, un Comitato di valutazione composto da Senatori, Deputati e rappresentanti del Ministero dell’Istruzione , procederà all’esame dei lavori da trasmettersi entro il 29 marzo 2022 e selezionerà gli elaborati vincitori in base ai seguenti criteri di giudizio: conoscenza e valorizzazione della Costituzione; ricerca e rielaborazione culturale; originalità ideativa e progettuale.

Il concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, promosso dal Ministero dell’istruzione e realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati è rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorso invita gli studenti a presentare un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza. Nei prossimi mesi ci sarà l’esito finale del concorso.