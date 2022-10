“Libera nel vento”, giovedì la presentazione del libro alle Becarelli

“Un romanzo di amore e di nostalgia” che parla del grande legame tra l’autore, Dino Marchese, e la sua cavalla Calypso, un destriero dal mantello bianco, e di un viaggio sul Cammino di Santiago di Compostela, a cavallo proprio di Calypso, un cammino che man mano si trasforma in un percorso interiore, un viaggio verso l’infinito a ritrovare la propria strada e il significato profondo della propria esistenza. Il libro si chiama “Libera nel vento

A cavallo verso Santiago di Compostela” ed è edito da Europa Edizioni. Giovedì prossimo, alle 18, il volume sarà presentato alla libreria Becarelli ed adesso è acquistabile online e in tutto le librerie d’Italia. Questa storia sembra una “piccola chanson de geste affollata da curiosi personaggi” sottolinea Vincenzo Coli nella prefazione. Il viaggio libera la nostra mente e i nostri pensieri e un mondo si disvela dentro di noi. Il Cammino è una sintesi tra dimensione collettiva, dato che il percorso è comune a tante persone, e obiettivo individuale che ci porta a scoprire l’energia che custodiamo. Calypso, compagna e complice del Cammino, non c’è più e queste pagine sono dedicate proprio a lei che “con il suo passo sicuro, con il suo trotto leggero e con il suo galoppo, sembrava fluttuare libera nel vento”