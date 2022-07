LGBTQIA+* , inaugurato a Siena “Spazio Sicuro”, il primo Centro di ascolto e prima accoglienza

È stato inaugurato ieri a Siena “Spazio Sicuro”, il primo Centro di ascolto e di prima accoglienza per persone LGBTQIA+* con sportelli diffusi a Siena e nella provincia.

Nato da un progetto di Arcigay Siena – Movimento Pansessuale e realizzato con il sostegno di UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – A Difesa delle Differenze) e la collaborazione della Provincia di Siena e di 5 Comuni aderenti alla Rete RE.A.DY (Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Castelnuovo Berardenga, Murlo e Pienza), il Centro avrà la sua sede centrale presso Arcigay Siena alla Corte dei Miracoli in Via Roma 56 e sarà possibile accedervi senza obbligo di prenotazione e/o su appuntamento scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 3450458870.

Presso il Centro aperto presso la Corte dei Miracoli (Via Roma 56) dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 sono attivi gli sportelli tematici: psicologico, trans*, salute, legale/migranti/lavoro e Sos Genitori, pensati per soddisfare anche le richieste più specifiche. Ad ogni sportello saranno presenti operatori e operatrici formati dal Gruppo Nazionale Formazione di Arcigay e coordinati da Angelina Gerardi che faranno riferimento alla rete dei seguenti professionisti: Paola Petrigli (psicologa), Francesca Mazzoli (psicologa), Cristina Rubegni (counselor), Barbara Rossetti (medica), Giulia Toto (medica), Daniele Marianello (medico), Marco Pastore (avvocato), Eduardo Santillan (mediatore culturale).

Il Centro Spazio Sicuro dispone di una linea telefonica attiva negli orari di chiusura del Centro per gestire eventuali emergenze: 3450458870. Inoltre, ha sei sportelli satellite nei Comuni della provincia coinvolti nel progetto, aperti 1 giorno a settimana e nello specifico: ad Abbadia San Salvatore lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il Palazzo Comunale in Via Roma 2; a Castiglione d’Orcia, lo sportello è aperto tutti i martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Biblioteca Comunale in Via Guglielmo Marconi 11, accesso esterno; a Castelnuovo Berardenga lo sportello è aperto tutti i mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l’Ufficio Anagrafe di Quercegrossa, Via Tarantelli 1/A all’interno del plesso scolastico; a Vescovado di Murlo lo sportello è aperto tutti i giovedì alle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Sala polifunzionale del Comune di Murlo, accesso da via Aldo Moro; a Pienza lo sportello è aperto tutti i venerdì alle ore 17.00 alle ore 19.00 in Via di Circonvallazione Ex Galere.

Il network di sportelli ha lo scopo primario di accogliere le persone che hanno bisogno di aiuto e di ascolto ma anche quello di sensibilizzare sui temi LGBTQIA+* i principali soggetti pubblici e privati operanti a livello culturale e sociale sul territorio senese e far maturare in queste realtà una conoscenza dei temi lgbtqia+* con conseguenti benefici sul contrasto all’omo/lesbo/bi/trans/a/fobia.