L’ex ala della Mens Sana Viktor Sanikidze è diventato parlamentare della repubblica della Georgia. Lo rende noto Sportando in un articolo. Sanikidze è stato eletto nella lista politica Georgia Dream. Sanikidze ha vestito i colori biancoverdi nella stagione di basket 2012-2013 vincendo lo scudetto. In Italia l’ala georgiana ha giocato anche per la Virtus Bologna.