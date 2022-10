“Leucemia mieloide cronica. La storia siamo noi”. L’Ematologia senese fa il punto su 25 anni di ricerche e terapie

Professionisti, specialisti e massimi esperti italiani si danno appuntamento a Siena per il convegno “Leucemia mieloide cronica. La storia siamo noi”, in programma all’Hotel Garden nella giornata di mercoledì 19 ottobre. Il convegno è dedicato alla Leucemia mieloide cronica, neoplasia ematologica che negli ultimi 25 anni ha visto migliorare notevolmente i risultati terapeutici, grazie alla disponibilità di farmaci di ultima generazione. Molti dei progressi si sono ottenuti con il contributo dei principali centri ematologi italiani, tra cui l’Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dalla professoressa Monica Bocchia, che ha svolto in questo campo un ruolo importante con un’attività di ricerca clinica e biologica che è stata costante negli anni.

“Nel corso del convegno verranno illustrate le varie fasi che hanno caratterizzato la storia di questa malattia e quali sono le sue prospettive future – spiega la professoressa Bocchia -. I relatori, tra i maggiori esperti italiani di Leucemia Mieloide Cronica, affronteranno varie tematiche e il racconto della loro esperienza permetterà di far conoscere ai più giovani quello che è stato il complesso percorso che ha portato questa malattia ad avere oggi un’elevatissima probabilità di cura”.