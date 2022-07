L’estate in Fortezza dura fino a fine settembre, il Comune proroga l’accordo con Propositivo

L’estate in Fortezza dura fino a fine settembre. La giunta ha infatti detto sì alla proposta dell’associazione Propositivo ed in una delibera ha approvato un programma che arriva fino al 15 ottobre. Nello specifico dall’1 agosto fino al 30 settembre è previsto lo svolgimento di ulteriori eventi. Mentre dall’1 ottobre fino al 15 ottobre al Bastione San Domenico ci sarà lo smontaggio delle strutture presenti ed il ripristino dell’area. L’utilizzo della Fortezza e la concessione del suolo pubblico saranno gratuite per Propositivo, così come l’utilizzo di un palco di 10 metri per 12 che palazzo pubblico ha messo a disposizione dell’Associazione. Propositivo dovrà però stipulare una polizza assicurativa di due milioni e mezzo di euro per incidenti o danni a persone e cose in relazione all’utilizzo degli spazi e l’amministrazione è esonerata da ogni responsabilità di eventi dannosi o incidenti. L’organizzazione degli eventi e i costi di gestione degli spazi e di ripristino dello status quo del luogo sono a carico dell’Associazione.