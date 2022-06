L’estate è alla scoperta del Complesso del Duomo: tanti eventi per conoscere le sue meraviglie

Il giorno più atteso è quello di lunedì 27 giugno quando la Cattedrale di Siena scoprirà il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano

Ma già dal prossimo giovedì l’Opera del Duomo di Siena organizza i suoi imperdibili appuntamenti culturali estivi: una serie di incontri che permetteranno di approfondire gli aspetti meno conosciuti del Complesso monumentale e che ci accompagneranno fino a settembre.

Si parte, come detto, giovedì 23 giugno alle 21 con l’evento Musica per la Pace , una raccolta fondi per il sostegno alle famiglie ucraine accolte in Diocesi che sarà ospitato in Duomo. Ad esibirsi sarà il coro Guido Chigi Saracini in un repertorio dal titolo Come Stelle in Terra, musiche e testi dedicati al tema della luce e della ricerca dell’armonia tra le persone.

Venerdì 24 giugno alle 10.30 si terrà, all’interno della Libreria Piccolomini, una conferenza, introdotta dall’arcivescovo Lojudice e da Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera della Metropolitana, dal titolo Arte e Fede per San Giovanni Battista – La committenza al tempo dell’Aringhieri. Interverranno la professoressa Barbara Gelli con una riflessione dal titolo “Siena, Alberto Aringhieri e Pio II” e il professor Bruno Carabellese con “L’apparato pittorico e scultoreo nella cappella di San Giovanni Battista nella Cattedrale di Siena”.

Tutti i martedì di luglio e agosto , invece, Good Morning Siena – visita con il Clavigero del Duomo: un tour che inizia alle 7.15 e termina alle 8.30 seguendo il lavoro di apertura, l’accensione delle luci, l’organizzazione e la preparazione all’accoglienza dei visitatori insieme a coloro che quotidianamente lavorano al ‘risveglio’ della Cattedrale. La visita terminerà con una colazione in Piazza San Giovanni

Per martedì 5 e 12 luglio, l’Opera del Duomo propone Lux in Nocte: a partire dalle 21 fino alle ore 23.30 , una visita esclusiva alla Cattedrale quando la luce del sole cessa di filtrare dalle meravigliose policrome vetrate e la notte scende sulle navate, transetti e abside del Duomo. Al naturale dissolversi della luce, i visitatori dovranno dotarsi di personali torce elettriche per poter continuare la visita alla scoperta delle opere d’arte illuminate solamente nei loro singoli dettagli.

Tra Cielo e Terra è, inoltre, il doppio appuntamento per gli altri due martedì di luglio, il 19 ed il 26, dalle 21 alle 24, quando il pavimento del Duomo potrà essere ammirato dall’alto di Porta del Cielo.

Nei tre pleniluni d’estate, il 13 luglio, il 12 agosto e il 10 settembre la Fabbriceria senese organizza Si accende in cielo la luna piena; dalle 21 sarà possibile accedere al Panorama dal Facciatone per ammirare Siena illuminata dalla massima luce lunare.

Ultimo dei cinque appuntamenti, La riscoperta della ‘Cripta’, due visite guidate fissate per martedì 2 e 9 agosto a partire dalle 21, quando senza l’ausilio della luce artificiale, ma muniti esclusivamente di personali torce elettriche, i visitatori potranno riprovare la sensazione della scoperta di questi locali, sottostanti il Duomo, e caduti nell’oblio per oltre sette secoli.

Gli eventi, organizzati da Opera Laboratori, sono a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione a [email protected] oppure 0577 286300.