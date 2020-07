“L’Eroica si farà solo se è garantita la sicurezza di tutti”

“L’Eroica è la rappresentazione nel mondo di Gaiole e si farà solo se ci saranno le condizioni per farla bene”. Lo comunica su Facebook il sindaco di Gaiole in Chianti Michele Pescini che poi in video spiega che l’amministrazione si sta confrontando con gli organizzatori della manifestazione ciclistica, che si tiene annualmente in autunno e che attrae tantissimi appassionati, ” per capire se c’è la reale fattibilità dell’evento”. Cittadini e istituzioni unite e coinvolte, per l’evento, “per garantire la sicurezza della piccola comunità di Gaiole e della grande comunità degli ‘eroici’, fatta da tutte quelle persone che aspettano la prima settimana di ottobre come il Natale”, aggiunge Pescini.

Gaiole si muoverà con prudenza, ” la stessa che abbiamo usato nel non rilasciare alcuna autorizzazione, nell’attesa di capire se tutte queste condizioni saranno verificate”, conclude.