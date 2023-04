“#lepersonegiuste”: la lista dei candidati Azione per Roberto Bozzi: “Professionalità e competenza al servizio della città”

Sono 24 i candidati al consiglio comunale di Siena in Azione, che sosterranno il candidato sindaco Roberto Bozzi nella prossima avventura elettorale.

“La lista è stata presentata ufficialmente oggi pomeriggio, nella sede senese di Azione, in Via della Sapienza.16 uomini e 8 donne che hanno alle spalle esperienze personali e lavorative diverse, ma che hanno come unico obiettivo quello di mettere la propria competenza e professionalità al servizio della città, per il bene di Siena”, spiega una nota.

“Sono orgoglioso del gruppo che abbiamo composto – ha detto il candidato sindaco Roberto Bozzi – un gruppo di persone professionalmente preparate, che niente hanno a che fare con i vecchi meccanismi del “groviglio armonioso”, in linea con la trasparenza e la chiarezza che sono il marchio di fabbrica di Azione. Tutti sono estranei alla vecchia politica e fuori dai soliti schemi partitici senesi. Una lista che mette insieme l’entusiasmo e le idee dei giovani con l’esperienza di donne e uomini che hanno formazioni diverse e sono pronti a dare il loro contributo, secondo quelle che sono le loro competenze, per il rilancio della città. Ci sono medici, commercianti, avvocati, docenti, studenti, pensionati, imprenditori, manager: una grande eterogeneità che è sicuramente un valore aggiunto e che può interpretare al meglio le tante sfaccettature della società senese e farla stare al passo con i tempi. Tutte persone in grado di portare novità e idee per permettere a Siena di proiettarsi verso il futuro”.

LISTA CANDIDATI AZIONE SIENA 2023 ROBERTO BOZZI SINDACO

Francesco Bagnacci, 59 anni, bancario; Ilaria Biagi, 42 anni, commerciante; Francesca Bianciardi, 55 anni, architetto;Fabrizio Braconi, 53 anni, ingegnere in telecomunicazioni; Alessandro Bruni, 58 anni, Direttore Commerciale Italia di una spinoff dell’Università di Siena; Filippo Calvellini, 43 anni, bancario;Dario Cambria, 31 anni, praticante avvocato; Guido Chiusolo,26 anni, dottorando; Matteo Galasso, 19 anni, studente; Ani Lami, 39 anni, operatrice turistica;Andrea Larocca, 28 anni, praticante avvocato;Gianluigi Lenzi, 80 anni, docente universitario;Pamela June Mangini, 79 anni, pensionata;Giorgio Masina, 45 anni, avvocato;Marco Quattrocchi, 30 anni, avvocato; Gianluca Romani, 53 anni, fondatore e amministratore di startup innovativa;Salvatore Serio, 30 anni,impiegato in azienda di servizi;Dagmar Silhankova, 70 anni, professoressa in pensione;Giorgio Socciarello, 66 anni, medico del lavoro, ex consigliere comunale e provinciale, osservatore Siena calcio;Manuela Terziani, 52 anni, manager informazione;Davide Vivaldi, 58 anni, bancario;Antonio Zambito, 42 anni, odontoiatra;Cristina Zamperini, 51 anni, impiegata settore risorse umane; Enkelejda Zani, 48 anni, mediatrice linguistica.