Le storie di Siena News: “Ho lasciato un posto sicuro per fare prodotti di qualità”

Lasciare un posto “sicuro”, da dipendente ma con un contratto a tempo indeterminato, per inseguire il proprio sogno. Sembra una favola impossibile, visti anche i tempi, eppure c’è chi ha fatto questo passo. E sta cominciando a raccogliere frutti importanti di questa scelta. E’ la storia di Francesco Soldati e di Federico Giatti. Due senesi che, impiegati in un lavoro “sicuro” nel settore del food, hanno deciso di lasciare la condizione di dipendenti per fondare un proprio marchio e lanciarsi nel mondo della buona alimentazione, dei prodotti di qualità. Così è nata la linea di prodotti “Verisani” (ecco il sito) che sta già avendo un buon successo a livello locale e nazionale.

“Ci vuole un pizzico di follia – racconta Francesco Soldati – per fare una scelta del genere. Ma non vivevo bene, ero insofferente, non mi piace sottostare a quei piccoli-grandi ‘soprusi’ che ci possono essere quando sei un dipendente. Così nel 2017, assieme al mio attuale socio, abbiamo fatto questa scelta. Dar vita a una nostra società, un nostro marchio, sempre nel settore del cibo e dell’alimentazione, puntando su prodotti di grandissima qualità. Ci siamo lanciati in questa avventura e le cose stanno andando bene, anche se sostanzialmente siamo sempre in fase di start-up. Questa è ‘Verisani’, linea di biscotti che è stata pensata per gratificare e allo stesso tempo avere proprietà organolettiche e di carattere salutistico assolutamente importanti”.

“Ci appoggiamo alla ‘Fabbrica del Panforte’ – spiega ancora – che è già un’azienda di elevata qualità del nostro territorio. Abbiamo cominciato con la pasticceria, i biscotti, ma non escludiamo di allargare ad altri prodotti. Curiamo particolarmente anche il packacing, tanto che recentemente alla manifestazione ‘Tuttofood’ a Milano siamo anche arrivati ad essere premiati fra i migliori”.

“Come è nato tutto? – racconta ancora – Leggo molto e in un libro di Michele Ferrero si racconta la sua ‘pazzia’ di voler lanciare la cioccolata in tutte le case in tempo di guerra. Mi sembra che quella intuizione abbia funzionato. Non siamo in guerra per fortuna, ma io credo che per i prodotti di qualità ci sarà sempre spazio, pur nella ‘guerra’ attuale del mercato. Noi ci stiamo allargando sul mercato italiano, abbiamo già clienti in Germania, ci stiamo facendo conoscere in Giappone”.

“I nostri ingredienti – racconta ancora Soldati – sono al cento per cento a chilometro zero, italiani. Grande attenzione alle materie prime e massima trasparenza verso i propri consumatori. Non usiamo farine raffinate o materie prime che non siano in linea con una sana alimentazione, portiamo sulla tavola prodotti di alta qualità fatti con ingredienti semplici e naturali lavorati seguendo antiche tradizioni pasticciere toscane. Il nostro concetto è tanto semplice quanto grande ed è tutto racchiuso nel nostro payoff ‘Il naturale gusto del benessere’. Crediamo che la natura ci dia tutto quello che serve per vivere bene, sta a noi saper trasformare al meglio e in modo semplice le materie prime per ottenere prodotti eccellenti. Ci avvaliamo della collaborazione di mastri pasticcieri per la produzione, di tecnologi alimentari per la selezione delle materie prime e il costante controllo della nostra filiera, infine, di nutrizionisti per la definizione delle ricette. Questo lavoro dà la garanzia ai nostri consumatori di mettere sulla tavola prodotti tanto buoni quanto sani, infatti, prima di uscire dai nostri magazzini, vengono effettuati costanti controlli. Vogliamo offrire prodotti superiori sia nella qualità che nel gusto, alla base di tutto questo c’è il corretto metodo di lavorazione. La nostra è ancora oggi una produzione artigianale, e riteniamo che questo sia l’unico modo per poter coniugare l’alta qualità delle materie prime con un prodotto finito di pari livello”.

“Da cosa sono partito? – conclude Soldati – Dall’odore che sentivo da bambino quando entravo nel forno di famiglia. Mi piacerebbe che si sentisse quello specifico odore aprendo un nostro prodotto. IL futuro? Stiamo pensiamo a un marchio, una linea di prodotti naturali e di grande qualità”.