Le scuole superiori si presentano: open days negli Istituti senesi

Nuovi Open Day all’Istituto “B. Ricasoli”

Siena. Nuovi appuntamenti con gli open days organizzati dall’Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” di Siena in vista del prossimo anno scolastico. Sabato 12 e domenica 13 gennaio, dalle 15 alle 18, sarà possibile conoscere da vicino l’offerta formativa dell’indirizzo dedicato ad agraria, agroalimentare e agroindustria a Siena, in Strada di Scacciapensieri 8, dove è presente anche il sesto anno di formazione con l’unica scuola enologica in Toscana, e di quello per agricoltura e sviluppo rurale a Montalcino, in Via Prato Spedale, 9. Domenica 13 gennaio, ancora dalle 15 alle 18, saranno aperte anche le porte della sede di Colle di Val d’Elsa, in viale dei Mille, 10, che ospita l’indirizzo dedicato a enogastronomia e ospitalità alberghiera.

Gli Open Day dell’Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” di Siena si chiuderanno sabato 19 gennaio nelle sedi di Siena e Colle di Val d’Elsa, ancora dalle 15 alle 18. E’ possibile, inoltre, effettuare visite guidate e incontri su appuntamento in altri giorni rispetto alle date fissate, contattando l’Istituto al numero 0577-332477.

Istituto Sarrocchi di Siena. Open day il 19 e 20 gennaio

Siena. Sabato 19 e Domenica 20 gennaio, si svolgeranno gli open days presso l’istituto Sarrocchi di Siena. Dopo l’appuntamento del primo open day, il 4 dicembre, un doppio appuntamento.

Il Dirigente Scolastico ing. Stefano Pacini e i docenti incontreranno studenti e genitori per illustrare la struttura e l’organizzazione della Scuola, i piani di studio e l’offerta formativa. Seguirà una visita guidata dell’Istituto con approfondimenti nei vari indirizzi e nel Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.



Al Roncalli prosegue l’orientamento con Open day e Assemblee della Trasparenza

Dal 12 al 26 gennaio sei appuntamenti per far conoscere meglio l’istituto valdelsano in vista delle iscrizioni al prossimo a.s.2019/20120

Proseguono le iniziative di orientamento in ingresso dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, rivolte a studentesse e studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai loro genitori, in vista delle iscrizioni alla scuola superiore per l’anno scolastico 2019/2020 che si chiuderanno il 31 gennaio. Dal 12 al 26 gennaio, dalle 8.30 alle 11.30, per quattro sabati consecutivi, le assemblee della Trasparenza per presentare alle famiglie e agli studenti l’offerta formativa dell’istituto, mentre il 12 e il 19 gennaio, dalle 16 alle 18.30, ci saranno gli Open day, giornate di scuola aperta in cui sarà possibile visitare le aule e i laboratori dell’istituto.

“I momenti di scuola aperta sono importanti perché permettono ai genitori e agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di entrare in contatto con i laboratori, gli ambienti, il personale e l’offerta formativa della scuola. – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini. – Partecipare alle assemblee della trasparenza permetterà di conoscere il PTOF del nostro istituto, di avere indicazioni circa le iscrizioni e di conoscere e apprezzare il valore aggiunto del nostro istituto. Un’offerta formativa articolata in otto indirizzi (Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Tecnico Economico con biennio Economico e Turismo, Tecnico Tecnologico con CAT, Meccanica e Elettronica), tutoraggio per lo studio per studenti delle classi prime, potenziamento nelle lingue, l’informatica, la domotica, la storia dell’arte, il diritto e l’efficientamento energetico. Partecipare ai momenti di scuola aperta darà quindi gli strumenti di una scelta più oculata in un istituto che, come polo tecnico della Valdelsa, promuove nelle studentesse e negli studenti competenze spendibili nel mondo del lavoro e presso università e ITS.”

Le Assemblee della Trasparenzasaranno quattro e specifiche a seconda dell’indirizzo dell’IIS Roncalli a cui le famiglie sono interessate. Sabato 12 gennaio e sabato 26 gennaio alle 8.30 si terrà l’ Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati all’Elettronica, alle 9.30 quella rivolta ai genitori i cui figli sono interessati alla Meccanica e alle 10.30 quella per chi è interessato al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Sabato 19 gennaio e sabato 26 gennaio alle ore 8.30 ci sarà l’ assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati all’ indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, alle 9.30 quella per l’indirizzo Economico e alle 11.30 quella dedicata al Turismo.

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.gov.it. Per comunicazioni e/o visite della scuola durante lo svolgimento delle lezioni è possibile contattare il Dirigente all’ indirizzo mail [email protected]