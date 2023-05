Le Scotte vola nella classifica di Agenas: medaglia d’oro tra gli ospedali italiani sotto 700 posti letto

Buoni risultati in termini di accessibilità, governance dei processi organizzativi e per la sostenibilità economia e patrimoniale mentre qualcosa andrà rivisito sia a livello di personale che per gli investimenti. Per le Scotte la performance comunque è ottima, soprattutto in un anno complicato il 2021. A stabilirlo è l’Agenas che ha presentato il modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle aziende ospedaliere pubbliche. E la ciliegina sulla torta per il policlinico senese è la medaglia d’oro nella classifica dell’agenzia per gli ospedali sotto i settecento posti letto. Agenas ha preso in analisi 53 aziende ospedaliere universitarie e 23 aziende ospedaliere nel triennio 2019,2020,2021. Cinque le aree di performance esaminate: l’accessibilità; la governance dei processi organizzativi; la sostenibilità economico-patrimoniale; il personale; gli investimenti. Nonostante la pandemia le Scotte ha tenuto ed è riuscita anche ad ottenere risultati simili a quelli del pre-covid. “È uscita stamani la classifica Agenas degli ospedali in Italia, individuando le nove eccellenze del Paese. E su nove ospedali indicati tra i migliori italiani, tre sono toscani, i tre ospedali in cui Regione e Università sviluppano insieme le proprie attività: Careggi a Firenze, le Scotte a Siena e Cisanello a Pisa. E’ una grande soddisfazione capisco che si parli di liste di attesa e dei pronto soccorso, ma questi dati confermano che la sanità toscana è, rispetto alle altre regionali, è un punto di riferimento”, ha sottolineato soddisfatto il governatore dei Regione Toscana Eugenio Giani.