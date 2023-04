Le Scotte si riorganizza: ecco come cambia volto l’ospedale dopo l’ok al nuovo statuto

Da maggio l’Uoc Ematologia sarà spostata al dipartimento Innovazione, sperimentazione e ricerca clinica e traslazionale per garantire la continuità clinico-assistenziale dei percorsi in ambito di trapianto di midollo ed ematologici; da sabato invece l’Uoc Diabetologia e malattie metaboliche e l’Uosa Dietetica e nutrizioneclinica sono afferenti al Dipartimento Scienze mediche, per riaggregare le discipline mediche in un unico dipartimento e l’Uoc Laboratorio di assistenza di assistenza e ricerca traslazionale è diretta ad interim dal dottor Marcello Fiorini.

Queste sono le variazioni riorganizzative dell’ospedale di Siena che, dopo l’ok al nuovo statuto di Regione Toscana, si è dato una nuova struttura interna. La riorganizzazione coinvolge i dipartimenti ad attività integrata e le aree che sono “un’articolazione che prevede il coinvolgimento di almeno due strutture” e che fungono “da aggregazione di unità operative con funzioni omogenee in un’ottica di continuo confronto e miglioramento delle attività clinico-assistenziali ed organizzativo-gestionali”.

Parole del dg dell’Aou senese Antonio Barretta che ha poi spiegato come “sttraverso le aree, si garantisce l’integrazione orizzontale di conoscenze e competenze multiprofessionali; la formazione e lo sviluppo professionale; la diffusione della cultura della partecipazione e condivisione; la condivisione delle risorse umane, tecnologiche e strutturali”.

Dallo scorso sabato quindi sono operative le seguenti aree: emergenza-urgenza; diagnostica-interventistica in emergenza-urgenza; medicina diagnostica di laboratorio; medicina interna; medicine specialistiche; diabetologica; organizzazione e gestione.