“Le regioni d’Italia in fiera”, parte da Chianciano la fiera degli ambulanti

Parte da Chianciano Terme “Le Regioni d’Italia in Fiera”, prima tappa del progetto curato da Ana – Associazione nazionale ambulanti, che ambisce ad estendersi in tutta Italia . Intanto è da tutte le Regioni che espositori e commercianti stanno arrivando a Chianciano Terme per l’evento in calendario dal 21 al 25 aprile in Piazza Martiri Perugini.

Di fronte al parco Acqua Santa troveranno posto cinquanta stand, tra chioschi di cibo da strada, banchi di prodotti enogastronomici tipici e di artigianato caratteristici delle varie regioni, dal Piemonte alla Sicilia. Negli stessi giorni sarà allestito anche un luna park . L’apertura ufficiale dello spazio è in programma venerdì 21 aprile, alle ore 11, alla presenza delle autorità locali; dopo di che il parco sarà aperto fino a martedì 25 aprile dalle 10 alle 24, con ingresso gratuito .

L’organizzazione è patrocinata dal Comune di Chianciano Terme. “ Si è accettato subito la proposta di accogliere questo evento – spiega l’assessore alle attività produttive Fabio Nardi – che per cinque giorni rende il nostro Comune meta per i commercianti di tutta Italia e rappresenta il debutto di una manifestazione con la potenzialità di far conoscere su tutto il territorio nazionale le tantissime eccellenze regionali.

“Ringrazio l’assessore Nardi e l’amministrazione comunale di Chianciano Terme per il supporto ricevuto e guardo al futuro di questo evento, auspicando che possa essere presto accolto in altre località e con una sempre maggiore adesione da parte dei commercianti – il commento di Vittorio Pasqua , presidente di Ana Toscana e organizzatore dell’evento.