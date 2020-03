Le frittelle del Savelli salutano in anticipo Piazza e i senesi

E così anche le frittelle, tradizione che ci accompagna ogni anno fino alle Festa del papà del 19 marzo, salutano in anticipo Piazza del Campo. Anche i golosi dolci nel cartoccio si arrendono di fronte al dilagare del coronavirus e di conseguenza alle misure restrittive imposta dal Governo.

Il saluto arriva da Francesco Savelli, nipote di Mario, il più giovane della famiglia di frittellai. Un saluto attraverso la pagina facebook

“Vi salutiamo così, in anticipo rispetto al previsto, ma è la cosa migliore da fare in questo momento. Siamo convinti che l’Italia, il nostro amato paese, con l’aiuto e la responsabilizzazione da parte di tutti noi, saprà rialzarsi al più presto.

Scrivo, anche a nome della mia famiglia e di tutto lo staff delle frittelle, questo post per ringraziare chi per questo mese e mezzo circa ci ha dato fiducia. Grazie perché siete stati davvero tanti. Grazie per i vostri complimenti, grazie per la pazienza che avete avuto in qualche momento per aspettare le nostre frittelle. Grazie, perché senza tutti voi la nostra tradizione non potrebbe andare avanti!

Siamo una famiglia che per passione e tradizione manda avanti questa attività, seppur ognuno con altri lavori e con interessi diversi, anzi siamo una grande famiglia ed un grande gruppo di amici e tutto questo mi rende estremamente orgoglioso. Vi diamo appuntamento al 2021, per ripartire più carichi che mai.

GRAZIE A TUTTI!

W L’ITALIA

W SIENA

W LE FRITTELLE!”