“Le contrade sono pronte a collaborare con le attività commerciali senesi”

Lo avevamo annunciato qualche giorno fa, ora è arrivata l’ufficialità: Il Magistrato delle contrade ha dato il via libera ad una collaborazione con tutte le attività commerciali senesi. La proposta era partita da un appello fatto dai membri del gruppo Ristoratori Rispetto al sindaco Luigi De Mossi, l’idea era quella di una collaborazione tra le attività di ristorazione e i rioni per dare nuova vita alle vie del centro ma anche, così era scritto nella nota, alle zone di periferia. Esprimendo la solidarietà agli imprenditori in difficoltà il Magistrato delle Contrade “rinnova la propria disponibilità a collaborare attraverso tutte le iniziative che, in linea con la propria sensibilità, possono andare incontro alle necessità delle attività commerciali cittadine – si legge in un comunicato-.Il Magistrato delle Contrade esprime la convinzione che, anche l’attuale momento di difficoltà, possa costituire l’occasione per riaffermare quei valori di aggregazione, socialità e solidarietà che costituiscono da sempre il fondamento delle nostre Contrade”.