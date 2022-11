Le ceramiche di Casa Fattoria protagonista al Christmas market di Radicondoli: quando l’artigianato abbatte le disuguaglianze

Alla ‘Casa Fattoria’ l’artigianato non è mai stato così divertente: esiste in posto immerso nelle colline della Val d’Elsa, per essere precisi nel comune di Casole d’Elsa, che ogni giorno entra in contatto con la natura rispolverando antichi mestieri, il tutto nel segno della felicità.

Si chiama Casa Fattoria ed è una cooperativa che fa parte delle tante realtà della Valle del Sole, all’interno del Consorzio Arché. Ogni giorno ragazzi dai 18 ai 40 anni affetti da disabilità vengono accolti dagli operatori e con grande dedizione si mettono al lavoro per svolgere le tante attività offerte dalla Cooperativa. Magari già tante persone nella provincia di Siena possono vantare di avere a casa almeno una mattonella di ceramica creata proprio da questi splendidi ragazzi che, con grande estro, fantasia, precisione e abilità, ogni giorno lavorano insieme ai professionisti abbattendo qualsiasi barriera della disuguaglianza.

“A contatto con la natura si sta sempre bene – commenta Cristiana de Angelis, una delle responsabili di Casa Fattoria – qua da noi i ragazzi si danno un bel da fare. Per noi è già impagabile vederli arrivare la mattina con il sorriso. Alla Casa Fattoria insegniamo la socialità, lo stare a contatto con le persone, ma anche a responsabilizzarsi, infatti, sono proprio loro i protagonisti delle nostre realizzazioni”.

Un grande strumento sociale che racchiude tanti valori all’interno di un luogo incantato, in cui i ragazzi si ritrovano, incontrando la felicità, ma anche l’impegno e la dedizione. Il loro lavoro di artigianato sarà tra i protagonisti del Christmas Market di Radicondoli il prossimo fine settimana, sabato 19 domenica 20 novembre. Se solo vi soffermerete ad ammirare un po’, vi sarà raccontata la loro storia attraverso una ceramica che racconta della felicità di una persona che guarda il mondo da una diversa angolazione, ma allo stesso tempo bellissima.

