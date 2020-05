L’azienda Ridolfi di Montalcino diventa partner di Sienamarket

La prestigiosa azienda Ridolfi di Montalcino aderisce al progetto di Sienamarket, il nuovo supermercato digitale senese che consente di ordinare e di ricevere prodotti di eccellenza direttamente a casa e senza il costo della consegna. Si tratta di un nome importante che si unisce alle altre attività che sin dalla nascita di Sienamarket hanno creduto nelle potenzialità di questa iniziativa.

Ridolfi è una azienda di vino nota nel mondo e che contribuisce a tenere alto il nome del nostro territorio. I suoi vigneti si affacciano sul versante nord-est di Montalcino, quello più fresco, e ciò consente di produrre vini eleganti, di altissima qualità e rispettosi della storia enologica toscana e montalcinese. I vini della Tenuta Ridolfi vengono distribuiti ovunque nel mondo, dal Canada agli Stati Uniti d’America, dall’Europa al Sudamerica, dalla Russia alla Cina.

Un po’ di numeri aiutano a capire la realtà aziendale: 13 ettari sono a Brunello di Montalcino, 1 a Rosso di Montalcino, 7 a Igt, tutti coltivati a Sangiovese.

Dal 2014 dirige l’azienda Gianni Maccari, che per più di 15 anni aveva in precedenza lavorato in un’altra realtà rinomata come Poggio di Sotto.

“Ridolfi è un’azienda in conversione biologica che mantiene il massimo rispetto nei confronti di quella che è la tradizione di Montalcino e con un occhio di riguardo verso la natura – spiega Arber Shabani, direttore vendite della prestigiosa azienda –. Siamo all’avanguardia in quanto non utilizziamo nessun pesticida o insetticida e tutta la produzione è realizzata con tecniche naturali. L’azienda mantiene sempre anche una massima responsabilità sociale in quanto crede che le scelte fatte abbiano un impatto positivo sia naturale che sociale. In questo periodo così particolare e pieno di difficoltà l’azienda ha curato i propri vigneti con dedizione e tenacia, conscia del fatto che è in questi momenti che bisogna ancor di più unire le forze e collaborare”.

“Crediamo – dicono ancora dall’azienda di Montalcino – che l’iniziativa di Sienamarket sia un ottimo modello, che consentirà di essere più vicini alle persone e farà in modo che i prodotti Ridolfi possano venire distribuiti direttamente nelle case dei senesi”.

Il lavoro di Ridolfi, come si legge nel sito internet dell’azienda è “una tenace ricerca dell’eccellenza, eredità di un gusto nobile toscano che si è tramandato intatto attraverso la storia”. Ancora sul sito internet di Ridolfi leggiamo quella che è la filosofia che porta avanti l’azienda: “La tecnologia non sostituisce un’abilità. Sostiene un talento. E’ grazie a questa convinzione che la qualità dei vini Ridolfi è anche il risultato di un’azienda particolarmente all’avanguardia. Professionalità competenti e specialistiche, tecniche di vinificazione e imbottigliamento innovative hanno affiancato l’esperienza dei ‘vecchi’ e i processi artigianali, esaltandone le potenzialità e migliorandone le prestazioni. Il tutto senza mai snaturare l’anima del vino. Perché il rispetto è un altro valore essenziale di Ridolfi. Perché la natura ripaga l’uomo che non tradisce la terra”.

Sienamarket è orgogliosa ed è lieta di accogliere Ridolfi tra le proprie aziende partner.