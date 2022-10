Sicurezza sul lavoro, domani assemblea pubblica di Cgil, Cisl e Uil

Giovedì 20 ottobre, dalle 16 alle 18, si svolgerà all’Auditorium della Cassa Edile di Siena (viale Rinaldo Franci 18) un’assemblea pubblica organizzata da Cgil, Cisl e Uil con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della provincia di Siena.

“Dall’inizio del 2022 sono quasi 700 i morti sul lavoro in Italia, una media di 3 al giorno, – denunciano i sindacati – e non sono certo numeri, ma persone in carne ed ossa!”.

“Non solo, – proseguono le organizzazioni sindacali – sono circa 500.000 le denunce di infortuni e si registra una crescita dell’8% per quelle di malattie professionali. Lo scorso anno le ispezioni nelle imprese hanno evidenziato irregolarità per il 69% delle aziende controllate. Per salute e sicurezza sul lavoro si arriva al 77% di irregolarità con un organico nel controllo e vigilanza assolutamente insufficiente per 1.600.000 imprese”.