Lavoro, la crisi pesa anche a Siena. L’Inps: “Le indennità di disoccupazione sono in forte aumento”

Cala il numero di commercianti e artigiani, aumenta il numero delle azienda. Diminuisce il numero delle pensioni, il 41% percepisce tra i 500 e i 999,99 euro al mese, il 18% sotto la soglia di 499,99 euro, ed aumentano in provincia di Siena le prestazioni a sostegno del reddito a favore dei disoccupati. E’ la fotografia del 2018 scattata dalla direzione provinciale Inps di Siena e presentata nel corso dell’incontro con la cittadinanza a Palazzo Patrizi che si è tenuto martedì 5 novembre.

I NUMERI

Dai dati illustrati da Inps Siena, emerge che nel 2018 le indennità di disoccupazione sono state 17235, facendo registrare un +1391 rispetto al 2017 (15844) e attestandosi ai livelli del 2015 quando le indennità erano 17509 (15860 nel 2016). Calano di pari passo le ore di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga (1.446.023 nel 2018 contro 2.753.048 nel 2017). Una situazione di crisi che si riflette sul calo di soggetti commercianti attivi sul territorio provinciale: sono stati 10176 nel 2018 contro i 10264 del 2017 pari a -88 unità. Un calo che amplia la propria forbice nel raffronto con il 2015 andando ad evidenziare un -349 unità. Inevitabile il calo del saldo a fine anno della contribuzione corrente versata dai commercianti: 39.889.697 euro nel 2018 contro i 41.570.697 euro nel 2017 (-1.681.000 euro). Non va meglio nel settore dell’artigianato dove nel 2018 le posizioni attive erano 8434 contro le 8624 dell’anno precedente (-190 unità) mentre nel quadriennio 2015-2018 il calo è stato di 602 unità. Il saldo negativo a fine anno della contribuzione corrente versata dagli artigiani è stata di 35.518.992 euro contro i 36.389.796 euro del 2017 con un decremento pari a 870.804 euro. In questo quadro di crisi a fare eccezione sono le aziende con dipendenti che nel 2018 (6790) sono cresciute di 111 unità rispetto al 2017 (erano 6679) e di 605 unità rispetto al 2015 (6185). In crescita è, dunque, il saldo della contribuzione corrente versata dalle aziende: 758.043.410 euro nel 2018 contro i 739.580.567 euro nel 2017 (+18.462.843 euro).

Il reddito di cittadinanza – I numeri, provvisori al 30 settembre, dimostrano che a Siena la condizione di povertà è meno diffusa rispetto al resto dell’Italia: sono 1964 le domande accolte, 319 quelle respinte e 1569 le domande in lavorazione. In Toscana quelle accolte sono 36946, il 4,5% in Italia.

Le pensioni – In merito alle pensioni (previdenziali e assistenziali), nel 2018 si è registrato un calo di 1746 pensioni distribuite rispetto al 2017 (110.326) e di 2618 pensioni rispetto al 2015 (111.198). In questo quadro tra le 108.580 pensioni nel 2018, 63.042 sono state erogate alle donne e 45.538 agli uomini. Nel 2019 la stima è di 106.113 pensioni erogate, tra queste il 18% tra 0 e 499,99 euro; il 41% tra i 500 e i 999,99 euro; il 17% tra 1000 e 1999,99 euro; l’11% tra 1500 e 1999,99 euro e il 13% più di 2mila euro mensili.

Gli accertamenti – In materia di accertamenti del corpo ispettivo Inps, nel 2018 le ispezioni concluse senza necessità di accessi nei luoghi di lavoro hanno permesso di intercettare e recuperare oltre 1 milione di euro di sgravi contributivi, forme di decontribuzione indebite e omissioni contributive e 181.852 euro di prestazioni indebitamente conguagliate.

I numeri dell’Inps Siena – Nel 2018 è di 91 unità il numero della forza lavoro (era di 103 nel 2015, un calo dovuto al mancato turn over. Nel 2019 35 sono state le nuove assunzioni sul territorio provinciale): di queste il 55% ha un’età compresa tra i 50 e i 60 anni, il 23% tra i 40 e i 50 anni, il 18% ha più di 60 anni e il 4% meno di 40 anni. Sul territorio l’Inps è organizzato in una sede centrale a Siena e due agenzie a Montepulciano e Colle Val d’Elsa, oltre ad un “Punto cliente“ ad Abbadia San Salvatore. Nel 2019 (dato al 16 ottobre) sono stati 25.509 i ricevimenti agli sportelli, 18.002 nella sede centrale di Siena e 7507 nelle sedi provinciali. I contatti telematici degli utenti con l’Inps nel 2018 sono stati 10.168 (sede e provincia): di questi, 3976 attraverso la posta elettronica certificata, 4006 attraverso la LineaInps e 2186 tramite comunicazioni bidirezionali.