Lavori urgenti di Adf, modifiche alla viabilità in Viale dei Mille

Per lavori urgenti con intervento dei tecnici di Acquedotto del Fiora, dalle 14 di oggi, lunedì 8 maggio, fino alle 23 di domani, martedì 9 maggio, in viale dei Mille divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati; brevi interruzioni della circolazione per i rilievi con specifica strumentazione.

Dalle 18 di martedì 9 maggio, a fine esigenze, è previsto il divieto di transito in viale dei Mille.

Saranno garantiti l’ ingresso e l’uscita nei varchi Ztl San Domenico e piazza Matteotti, l’accesso all’ingresso al parcheggio Stadio e il capolinea bus di piazza Antonio Gramsci seguendo il percorso viale Vittorio Veneto, viale Luigi Cadorna, viale Rinaldo Franci, La Lizza, via Federigo Tozzi, viale Curtatone.

All’intersezione viale dei Mille – viale 25 Aprile (area adiacente statua Santa Caterina) strada senza sfondo e istituzione temporanea di una rotatoria per l’inversione di marcia dei veicoli provenienti da viale Vittorio Veneto/via Bruno Bonci; all’intersezione con piazza Madre Teresa di Calcutta: strada senza fondo.

In piazza San Domenico, all’intersezione con viale Curtatone, per i veicoli in uscita dalla Ztl San Domenico, obbligo di svolta a destra verso viale Curtatone/via Tozzi ad eccezione dei veicoli diretti all’interno del parcheggio Stadio.

Viale Luigi Cadorna, viale Rinaldo Franci, La Lizza, via Federigo Tozzi, viale Curtatone: doppio senso di circolazione per il tempo della chiusura di viale dei Mille.