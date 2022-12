Lavori pubblici, nel 2023 interventi per 70 milioni di euro. Ci sono anche Museo del Palio e bonifica dell’ex-Siena Petroli

Il Museo del Palio, la riqualificazione funzionale di piazza della Costituzione a San Miniato, l’adeguamento antisismico della scuola “Simone Martini”, il rifacimento della Scuola “Achille Sclavo”.

Sono alcuni dei lavori pubblici approvati dal consiglio comunale per il 2023. L’aula infatti ha detto sì al piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l’elenco annuale 2023. Il documento è stato approvato con 19 voti favorevoli e 7 contrari.

Centododici gli interventi del prossimo anno con un importo uguale o superiore a centomila euro, per un totale di 70 milioni di euro, a cui si tolgono 60 milioni di interventi finanziati col bilancio 2022. Sono previsti anche trentatré interventi con importo inferiore a centomila euro, per più di due milioni di euro, di cui un milione e 800mila già finanziati con il bilancio 2022. Nel 2021 gli interventi previsti saranno 24 con un costo superiore a 100mila euro – pari a 31 milioni totali – e 6 con costo inferiore a 100mila – 428mila l’importo complessivo-. Nel 2025 infine un intervento da 610mila euro

In programma per il prossimo anno ci sono anche: il completamento della palazzina per servizi sociali e ricreativi presso la sede della Pubblica Assistenza a Taverne d’Arbia; la realizzazione delle strutture viarie nell’area Siena Nord; la bonifica dell’ex Sena Petroli in via Esterna Fontebranda; la riqualificazione dell’abitato periferico di Taverne d’Arbia (due interventi per quasi tre milioni di euro); il restauro della facciata della Biblioteca degli Intronati in via della Sapienza; la realizzazione di un percorso ciclabile fra centro storico e il parcheggio scambiatore dei Tufi; il parcheggio all’ex campino San Prospero e le nuove strutture sportive all’Acquacalda.

“Diamo continuità a tutta una serie di progetti di particolare importanza per la città di Siena e per il suo futuro, fra cui la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e riqualificazioni delle valli verdi lungo le mura della città per un importo oltre il milione e 700mila euro, ma anche tutta una serie di interventi di riqualificazione, manutenzione e efficientamento delle strutture scolastiche”, è il commento del vicesindaco Andrea Corsi.