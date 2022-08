Lavori in via Banchi, partenza più vicina: affidati a una ditta gli interventi idraulici

Lavori più vicini in via Banchi dove una determina comunale ha autorizzato il progetto per l’intervento di riqualificazione da 100mila euro a cui la giunta aveva dato l’ok con una delibera dello scorso dicembre. Non solo però: la stessa determina ha autorizzato il subappalto per l’intervento accogliendo la richiesta avanzata dall’azienda che aveva vinto il primo appalto. Palazzo pubblico intende ridisegnare l’intera area del parcheggio nell’area che si trova all’Acquacalda, ridistribuendo le aree di sosta e predisponendo un impianto di illuminazioni per la sicurezza di auto e pedoni. Si vuole inoltre adeguare le dimensioni della carreggiata, ridefinire e migliorare l’accesso all’area di parcheggio prospicente il Cus. La Maxi Scavi ed Autotrasporti di Castelnuovo Berardenga è l’impresa che effettuerà i lavori. Tuttavia la stessa azienda ha avanzato una richiesta di subappalto per gli interventi di idraulica il cui importo complessivo è di oltre 33mila euro che sarà dunque affidato alla Sies