Lavori a Drove, Enel alla Cna: “L’intervento non era rinviabile”

“In riferimento ai lavori svoltisi oggi in una parte dell’area industriale di Poggibonsi, E-Distribuzione precisa che l’intervento era urgente e non rinviabile, perché occorreva eseguire l’attività di deramificazione e taglio piante che interferivano con la linea elettrica aerea di media tensione rischiando di causare un guasto di lunga durata”.

Lo si legge in una nota di E-Distribuzione

“L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione hanno verificato anche l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio”, proseguono.

L’intervento, si legge ancora, “doveva essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e ha richiesto un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, ha circoscritto a gruppi ristretti di utenze. I lavori, peraltro, si sono conclusi con quasi due ore di anticipo, intorno alle ore 12:00. I clienti erano stati regolarmente informati attraverso affissioni nella zona interessata e, per quanto riguarda le utenze servite in media tensione, tramite avvisi personalizzati. Dai monitoraggi effettuati le attività di informazione risultano svolte regolarmente. Anche CNA, in seguito alle segnalazioni, è stata informata con tutti i dettagli ed i chiarimenti in merito all’intervento effettuato”.

E-Distribuzione ricorda “che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link. “