Lavoratori Paycare, Montomoli attacca: “Preoccupante il silenzio istituzionale e politico”

Emanuele Montomoli, candidato sindaco di Siena, ha espresso la sua preoccupazione per l’assordante silenzio istituzionale e del mondo della politica sulla vicenda Paycare. “La mancanza di interventi sulla questione è preoccupante e sollecita azioni immediate”, ha dichiarato Montomoli.

In merito all’assenza di Montanari all’incontro con i lavoratori, Montomoli ha sottolineato come ciò non sorprenda e indichi una precarietà nelle soluzioni alla quale va opposta una prospettiva concreta. “Siena non è più da tempo governata dal potere politico finanziario che l’ha caratterizzata negli ultimi decenni – ha dichiarato Montomoli -, è giunto il momento che il ceto imprenditoriale si assuma le responsabilità sociali che gli competono sviluppando politiche occupazionali e di crescita che non possono più essere affidate ad altri”.

Montomoli la scorsa settimana ha convocato un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria e i sindacati per affrontare la questione Paycare, vista l’assenza di iniziative istituzionali. “Questo tavolo deve andare avanti e produrre risultati concreti”, ha sottolineato Montomoli. “Il mio impegno in questa vicenda non verrà meno, sia come candidato sindaco che come imprenditore, indipendentemente dagli esiti delle prossime elezioni.”