“Lavatoi: la cultura riaffiora” 19mila euro da FMps per il recupero degli spazi di Porta Giustizia

Inizieranno nei primi mesi del 2023 i lavori di recupero dei lavatoi di Porta Giustizia. Il progetto “Lavatoi: la cultura riaffiora” è stato pensato dal circolo “I Battilana” della contrada della Torre, risultati aggiudicatari del bando Let’s Art della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 19mila euro è la somma che la FMps metterà a disposizione per l’opera di ripristino di uno degli spazi un tempo simbolo dell’aggregazione fra donne.

“E’ un progetto – ha spiegato Antonio La Marca, onorando priore della Torre – che ha avuto un bel successo su iniziativa del circolo culturale “I Battilana”, organismo interno alla nostra contrada. La loro iniziativa è stata accolta con favore dalla Fondazione Mps tanto che sono risultati aggiudicatari del finanziamento. Un progetto interessante perché riguarda un edificio particolarissimo all’interno di questa città e parte del nostro territorio. Parliamo infatti dei lavatoi di Porta Giustizia che fanno parte di quelle che sono le vecchie fonti. Dopo la ristrutturazione? l’obiettivo è riutilizzarlo in maniera maggiore per altre iniziative”.

“Con il ripristino e la messa in sicurezza – ha detto Luca Bonomi presidente del circolo “I Battilana” – vogliamo far sì che i lavatoi diventino uno spazio a disposizione della Torre ma anche della città. Non vogliamo solo ripristinare l’edificio ma anche rivalutare l’intero patrimonio antropologico e sociale dello spazio. Per ora siamo solo in fase di raccolta fondi, il progetto è stato però già approvato dalla soprintendenza, dunque contiamo di iniziare con la rivalutazione nei primi mesi del prossimo anno”.

“Let’s Art è un bando che, accanto al contributo per la realizzazione di questi interventi, presta molta attenzione all’attività formativa per la ricerca di crowfunding – ha detto Carlo Rossi, presidente FMps – Quest’attività innovativa punta ad aiutare i vari soggetti nella ricerca di risorse. In tal caso la Fondazione ha raddoppiato quello che il circolo aveva trovato, sono 19 mila i fondi con i quali contribuiremo. Per il 2023 ci sarà un progetto analogo, l’importo del bando però dai 100mila sarà maggiorato a 150 mila euro”. Intervenuto alla presentazione anche l’assessore alla cultura Pasquale Colella: “Il progetto consentirà di portare nuova luce e a far riaffiorare la cultura dei lavatoi, luogo importante per la società, luogo di aggregazione per il duro lavoro delle donne. Pensare a questo come nuovo spazio polifunzionale in cui fare convegni, concerti e altre attività credo sia particolarmente meritorio da parte dei “I Battilana”, della contrada della Torre e del comune”.

Martina Ciliani