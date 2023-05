L’autoritratto di Augusto Bastianini e i dipinti ritrovati: Uffizi diffusi a Casole

Augusto Bastianini è il protagonista della mostra curata da Patrizia La Porta al museo di Casole d’Elsa. Un percorso espositivo realizzato nell’ambito del progetto “Uffizi diffusi” e che ha al centro il paesaggio, le cosiddette “impressioni”.

La rappresentazione del lavoro nei campi senesi e, più avanti, nel mare della Versilia è uno dei filoni artistici di Bastianini, insieme alla ritrattistica. Un genere quest’ultimo cui Bastianini si dedicò ampiamente.

Un importante autoritratto d’artista è il protagonista della prima tappa espositiva degli Uffizi diffusi a Casole d’Elsa. Realizzato nel 1900 e donato alla Galleria degli Uffizi dalla vedova dell’artista nel 1941, sarà infatti posto in dialogo con un gruppo di altre opere dello stesso Bastianini e di pittori del suo tempo, sia di proprietà del museo civico che provenienti da altre collezioni.

Proprio intorno a questo capolavoro si intende realizzare una nuova mostra per dar conto delle novità sul pittore emerse negli ultimi dieci anni. Come è noto, infatti, nel museo di Casole d’Elsa nel 2013, dopo 73 anni, si tenne una mostra monografica su Augusto Bastianini dal titolo: L’arte di Augusto Bastianini (Monteguidi, 1875 – Firenze, 1938) tra ritratti, pittura dei campi e liriche impressioni.

Augusto Bastianini: Uffizi diffusi a Casole d’Elsa

Complessivamente saranno 22 i dipinti che comporranno il percorso della mostra. Una sezione della mostra è dedicata a tre lavori particolarmente significativi, rintracciati negli ultimi anni tra collezioni private e mercato antiquario. Tra questi, in particolare, il dipinto Malinconia, acquistato nel 1913 dal re Vittorio Emanuele III e oggi di proprietà del Comune di Casole d’Elsa.

Intorno all’Autoritratto si riuniranno le opere della collezione permanente con l’intento di ricostruire il profilo artistico del pittore dagli esordi alla maturità. In una seconda sala verranno esposte le così dette opere ritrovate, si tratta di dipinti particolarmente importanti e pubblicati nel 2013 come opere di ubicazione sconosciuta La terza sezione racconta l’attività di critico di Bastianini: nel 1927 e nel 1932 licenziò per la “Miscellanea Storica della Valdelsa” due importanti articoli dedicati ai pittori amici Niccolò Cannicci e Antonio Salvetti. In questa unità verranno esposte due opere degli artisti e i fascicoli della rivista con i contributi.

La mostra dedicata ad Augusto Bastianini, allestita a Casole d’Elsa all’interno del progetto Uffizi diffusi, è visitabile dal 13 maggio al 1 novembre 2023.