Apple maps arriva a Siena: l’auto in giro per la città

La macchina della ‘Mela morsicata’ è stata trovata in giro per Siena a fotografare le strade della città. Il motivo? Migliorare graficamente l’applicazione “Apple Maps” presente nei device prodotti dall’azienda californiana. L’annuncio è stato dato qualche giorno fa alla conferenza WWDC di Apple ,a Cupertino si sta effettuando un aggiornamento della app. La cartografia sarà molto più precisa e dettagliata ed inoltre sarà resa possibile la visualizzazione in 3D dell’ambiente, con l’innovativa dal nome ‘Look Around‘ che permetterà di passeggiare virtualmente per le strade delle città.

Numerose sono le segnalazioni di auto della “seconda” Mela più famosa del mondo scoperte a fare mappature fotografiche delle vie italiane. Il percorso oggi fa tappa a Siena ed è stato il nostro lettore Andrea Romano, a cui vanno i nostri ringraziamenti, a immortalare una delle ‘Apple Maps Car’ impegnata a riprendere con una macchina fotografica a 360 gradi in via Liguria, nella zona di Vico Alto.