Lattiero caseario e alimentare, Cenni (Pd): “Servono misure urgenti contro crisi”

“L’appello, un vero e proprio grido d’allarme, che arriva dal mondo agricolo e in particolare dai principali rappresentanti della filiera lattiero casearia deve essere raccolto dal Governo e dalla politica tutta”.

È questo l’invito di Susanna Cenni, responsabile per l’agricoltura nella Segreteria nazionale del PD.

“Il tema dei costi energetici – aggiunge Cenni – è sul tavolo dei ministeri competenti, tuttavia la produzione di cibo ha una centralità assoluta per le famiglie italiane, in modo particolare per quelle a basso reddito. Vi è bisogno quindi di un’attenzione particolare poiché non si possono attendere i tempi e le tattiche della campagna elettorale, pena l’irrecuperabile scomparsa di un intero comparto. Una criticità così grande figlia di tanti fattori che vanno dai costi energetici, alla carenza e ai costi dei mangimi, fino alla grave siccità, avrebbe avuto indubbiamente bisogno di un Governo operante nel pieno dei suoi poteri”.

“Proprio l’irresponsabile caduta dell’esecutivo – conclude – sta producendo effetti nefasti anche sul mondo agricolo. Ritengo quindi che sia necessario accogliere la richiesta, che da più parti sta emergendo, di un intervento straordinario sulla filiera zootecnica, naturalmente nei modi possibili in questa fase conclusiva della legislatura. È indispensabile che il ministero dell’Agricoltura si pronunci e soprattutto si attivi. Adesso”.