L’associazionismo e società civile partecipano per la campagna informativa sui vaccini

L’emergenza da Covid ha reso chiaro a tutti quanto sia importante promuovere un dialogo sempre più strutturale tra istituzioni e tessuto sociale associativo a livello locale. Per questo motivo la società della Salute Amiata Val d’Orcia e Valdichiana Senese, insieme al comitato di partecipazione zonale, intendono continuare a promuovere il coinvolgimento del terzo settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio, chiamandoli a prendere parte ad un percorso di progettazione partecipata per l’erogazione in forma sperimentale di una campagna di corretta informazione e comunicazione sulla vaccinazione contro il covid, che coinvolga e attivi anche i giovani del territorio da erogare in forma sperimentale.

A tale percorso di progettazione potranno prendere parte, rispondendo ad una apposita manifestazione d’interesse, soggetti pubblici, soggetti privati aventi natura giuridica, comitati e gruppi informali attivi nel territorio i cui obiettivi e attività siano vicini ed affini ai temi della tutela della salute dei cittadini. Per partecipare al percorso di progettazione partecipata è possibile inviare la propria candidatura entro sabato 15 maggio 2021 compilando il formulario a cui si accede tramite l’apposito link. Le realtà interessate ad unirsi al percorso verranno invitate a partecipare ai 4 laboratori di progettazione partecipata che si svolgeranno online o in presenza in base alle misure di contenimento del contagio da coronavirus.

L’attività di progettazione partecipata nasce nell’ambito del percorso dei cantieri della salute. Il progetto, coordinato da Federsanità e Anci Toscana con il supporto tecnico disociolab, intende favorire la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute, dando piena realizzazione al modello di partecipazione già introdotto dalla legge regionale 75 del 2017, e promuovendo nei territori lo sviluppo e il consolidamento di forme di welfare di comunità basato su collaborazioni virtuose tra cittadinanza e servizi pubblici.

Proprio il comitato di partecipazione zonale è uno degli istituti di partecipazione previsti dalla legge 75, al quale partecipano associazioni e organismi della cittadinanza attiva con le funzioni di consultazione e di proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi di livello zonale ad opera della società della salute. Il comitato zonale quindi, in accordo con la direzione della società della salute e con il supporto di Federsanità Anci Toscana, nell’ambito delle attività di cantieri della salute ha ritenuto utile coinvolgere altre realtà locali nella progetto di un servizio integrato di orientamento e informazione gestito in rete dalle stesse associazioni.

Sempre nell’ambito del percorso cantieri della salute, è stata già resa pubblica anche una ‘manifestazione d’interesse per attivatori di comunità’. Il compito di questa nuova figura è quello di supportare la società della salute ed il comitato nella progettazione e nel test dei servizi sperimentali, e proprio in quello della campagna informativa per i candidati domiciliati in Amiata val d’Orcia e Valdichiana Senese. Le attività di supporto saranno svolte dagli attivatori a partire da un percorso formativo in materia di attivazione e animazione di comunità e progettazione partecipata. Per avere informazioni e chiarimenti, possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] In alternativa è possibile consultare il sito anche nella pagina territoriale dedicata all’Amiata.