L’associazione Il Manto continua la tradizione della solidarietà

Non si fermano l’impegno e la solidarietà dell’Associazione Il Manto, nonostante le restrizioni dovute al Covid19 che hanno impedito di dar luogo all’XI edizione del Mercatino dell’Immacolata.

Una tradizione per la nostra città che negli anni ha visto aumentare la partecipazione da parte di tutti, a testimonianza che, soprattutto nei momenti di difficoltà, non bisogna dimenticare di farsi prossimo, mantenendo intatto lo spirito umanitario.

L’Associazione Il Manto si è riorganizzata tempestivamente in ottica di continuità per mettere a disposizione, per coloro che lo richiedono, alcuni manufatti realizzati prima dell’annullamento dell’edizione prevista per quest’anno. Inoltre, fino al 6 gennaio 2021, verrà effettuata una raccolta fondi da destinare al Centro Caritas Arbia per le famiglie in difficoltà.

Coloro che desiderano contribuire possono contattare l’Associazione Il Manto sulle pagine facebook o direttamente all’indirizzo e-mail [email protected].

Quest’anno forse anche il Natale avrà un altro sapore, ma avrà pur sempre lo stesso cuore!

Associazione Il Manto – IBAN IT98E0867314200002001030550