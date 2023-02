Compagni di vita: “Mia figlia, la sua malattia rara. E la nostra lotta per sostenere la ricerca”

Ci sono tanti compagni di viaggio. Alcuni ce li scegliamo, altri ce li troviamo a fianco, magari nel seggiolino accanto in un treno, su un autobus o un aereo. E non puoi cambiare posto. Oppure in una strada che devi percorrere per forza. Quella strada non ti piace, magari, e nemmeno sai dove ti porterà e proprio non vorresti a fianco chi ti sta accompagnando. Così abbiamo deciso di dare voce a tutte quelle persone che si sono trovate “per destino” a compiere una parte del viaggio della vita con quelle che vengono definite malattie rare, malattie invisibili, malattie croniche. Lo abbiamo fatto con due interviste – la prima al professor Bruno Frediani (potete rileggerla qui) e una alla professore Silvia Sestini (qui), rispettivamente direttore del Dipartimento di Scienze mediche e della Reumatologia dell’Aou senese e presidente della Aimaku, l’associazione che segue chi è affetto da Alcaptonuria

A otto mesi la piccola Viola aveva bisogno della fisioterapista perché non riusciva a stare seduta, poi ha avuto necessità di una logopedista e di essere seguita da altre persone.

La sua è stata un’infanzia particolare: purtroppo c’erano segnali che facevano intendere la presenza di qualcosa di non corretto nello sviluppo della bambina. Le ore passate nelle visite dei medici però non portavano a risultati concreti.

Tante erano le domande dei suoi giovani genitori ma le risposte non arrivavano. “Le indagini andavano avanti ma non riuscivamo a sapere nulla”, racconta Iolanda Morabito, la mamma di Viola.

Alla fine solamente dopo 8 anni dopo la sua nascita si è riuscito a sapere quale fosse la patologia ed è stato in quel momento che Viola ed i suoi genitori hanno conosciuto la sindrome di Cohen: “Durante il lockdown ci hanno chiamato dalla Genetica medica dell’Aou senese per comunicarci che le ricerche fatte per capire cosa avesse mia figlia non avevano portato a risultati. Allo stesso tempo però ci avevano proposto di aderire ad un protocollo speciale che permettesse di scandagliare più a fondo per capire cosa stesse accadendo a mia figlia. Abbiamo dunque dato l’autorizzazione ed il 12 dicembre del 2021 abbiamo scoperto della malattia”, continua Jolanda.

Incisivi prorompenti, folte sopracciglia, un tronco del busto molto accentuato: questa la facies che caratterizza una patologia di cui si conoscono solo duecento casi al mondo. La sindrome di Cohen è un disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività meglio conosciuto come ADHD che è caratterizzato da una breve durata dell’attenzione e da vivacità e impulsività eccessiva non appropriate all’età del bambino.

“Intorno ai quarant’anni inoltre si può soffrire una forte maculopatia per cui molti giovani adulti perdono la vista. Tra chi è affetto da questa patologia – continua Iolanda Morabito – possono presentarsi poi problemi di tipo psicomotorio, con i bambini che hanno problemi a parlare o a scrivere. Insomma sono tutti aspetti collegati tra loro”.

La vita di Viola comunque è andata avanti normalmente. Adesso ha nove anni ed ha potuto praticare pattinaggio, fare pallavolo ed avere una vita sociale attiva: “Frequenta la sua contrada -prosegue Morabito – e non ha avuto particolari limitazioni, anche se certe volte abbiamo dovuto prendere determinati accorgimenti”.

Quanto passato dalla famiglia però è stato tutt’che facile, ” Ci sono stati mesi in cui le spese, essendo queste cure private, arrivavano a superare i mille euro. E Viola – ammette la mamma- è stata molto fortunata”.

Ecco quindi che, per aiutare altri che subiscono la stessa condizione e per sostenere la ricerca contro la sindrome e contro le altre malattie rare, Jolanda ha deciso di fondare, lo scorso anno, l’associazione Codini e Occhiali. “Abbiamo visto su nostra figlia che, se i bambini vengono seguiti per tempo, possiamo comunque renderli felici ed autonomi, aiutandoli a farli crescere in serenità ed autonomia. Ecco perché mi appello anche agli altri genitori: se avete bisogno di un aiuto economico Codini e Occhiali può darvi una mano”.

Ma non solo: l’Associazione, che fa parte della rete Telethon, organizzerà per il prossimo 28 febbraio, in occasione della giornata delle malattie rare, un flashmob in piazza del Campo. “Vogliamo sensibilizzare tutti i bambini di ogni età nelle scuole e in Piazza: i “rari” non devono sentirsi diversi, hanno semplicemente qualche particolare distintivo in più, ma è proprio quel particolare che li rende unici!”, spiega Morabito.