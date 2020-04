L’assessore Paolo Benini dà consigli su come mantenersi in forma a casa

Tanti utili consigli da parte dell’assessore allo sport Paolo Benini per sopportare, al meglio, questo periodo che ci vede restare in casa per evitare il contagio da Covid-19.

“L’attività sportiva, un’adeguata alimentazione e opportune tecniche di rilassamento – spiega Benini – sono tre elementi essenziali per cercare di superare al meglio questa emergenza sanitaria, che ci vede relegati nelle proprie abitazioni per salvaguardare la nostra e l’altrui salute. Un modo salutare per passare un po’ di tempo dedicato a noi stessi e ai nostri cari”.

Sul sito del Comune, all’indirizzo www.comunee.siena.it/La-Citta/Sport/Lo-sport-ai-tempi-del-COVID-19 tutta una serie di indicazioni, supportati da apposite schede tecniche redatte da professionisti nei vari settori, per sopportare, al meglio, questo periodo che ci vede restare a casa, ma che comunque, ci deve mantenere in perfetta salute fisica e psichica.

Ecco, quindi, tanti esperti nelle varie discipline che mettono a disposizione, gratuita, della collettività le loro conoscenze per alleviare le difficoltà che ognuno di noi vive in questa particolare situazione di isolamento. Da Marco Bonifazi, specialista in medicina dello sport a Marco Lancissi, preparatore atletico delle squadre nazionali di nuoto, da Barbara Paolini medico specialista in scienza dell’alimentazione a Rita Brancaglione, specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta e mental trainer.