L’assessore Benini: “Robur, prendo atto della non iscrizione. Penso già a domani”

L’assessore comunale allo sport Paolo Benini ha commentato sulla sua pagina Facebook la vicenda Robur: “Prendo atto della non iscrizione – ha scritto il membro della giunta comunale -. Non sono interessato ai processi e ai colpevoli. E’ un dato e un colpevole non serve a molto. Certo se oggi non ti iscrivi, la storia non è iniziata ieri ma molto prima e l’epilogo non è la storia ma la fine della storia. Adesso è già successo e sto pensando a domani, a ripartire per una nuova avventura. Quello che è accaduto, se ben usato, sarà un vantaggio e ciò che nascerà dovrà avere caratteristiche imprescindibili: novità, trasparenza, disciplina. Mi perdonerete la presunzione ma penso di sapere sull’argomento”.