L’Asl cerca immobili a Siena per ospitarci uffici e ambulatori

Nella città dei grandi contenitori vuoti una speranza per valorizzare e recuperare parte del nostro patrimonio immobiliare potrebbe arrivare con il nuovo avviso dell’Asl sud est.

L’azienda sanitaria cerca infatti immobili nel Comune di Siena per ospitarci attività ambulatoriali, archivi e depositi. Lo si legge nell’ Albo Pretorio della stessa Asl e che rientra nell’ambito delle operazioni della missione Salute – interventi di edilizia sanitaria del Pnrr. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

Il contratto avrà una valenza di 6 anni, con possibilità di rinnovo, mentre il canone “deve essere coerente con i valori Omi per la tipologia e le caratteristiche dell’immobile proposto. Sul canone proposto sarà acquisito idoneo parere di congruità-si legge nel bando-. Sul canone proposto sarà applicata “…la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio…” ai sensi dell’articolo 3 commi 4, 6, 7 del DL 95/2021 come convertito e modificato nella legge 7 agosto 2012, n. 135”.

Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate utilizzando lo schema allegato all’avviso dell’Asl nell’albo pretorio “in carta semplice, debitamente compilato e sottoscritto”. Le offerte potranno essere solo trasmesse con raccomandata con avviso di ritorno o con la Pec secondo queste modalità. Il termine per la consegna è fissato alle 24 del 22 giugno.

L’Asl nel dettaglio è alla ricerca di uno o porzioni di uno o più immobili fino ad una superficie complessiva massima di 1900 mq. Cinque le pezzature indicate dalla Sud est: la prima che deve avere una superficie tra 370 e 420 metri quadri (destinazione d’uso uffici e ambulatori); la seconda deve avere un’area tra i 140 e 160 metri quadri, anch’essa con destinazione d’uso uffici e ambulatori; la terza, superficie tra 190 e 220 metri quadri, per gli uffici; la quarta, tra 310 e 360 metri quadri, dovrà avere almeno 150 mq destinati al garage e all’autorimessa; la quinta, infine, con una superfice tra 500 e 560 metri quadri ospiterà archivi e depositi

L’immobile deve essere ” vuoto, in buono stato di manutenzione, completo e, preferibilmente, avere impianti ed utenze autonomi”, spiega l’Asl. Tra i requisiti minimi che vengono richiesti ci sono: quelli necessari all’esercizio di un’attività sanitaria; quelli necessari alle prestazioni ambulatoriali; quelli necessari per un centro di salute mentale.

Tra i criteri di preferenza: l’immediata disponibilità, “intesa nel senso che non debba essere necessario procedere a pesanti interventi di ristrutturazione”, chiarisce la Sud est; la presenza di cablaggi per la installazione delle linee telefoniche e di trasmissione dati necessarie allo svolgimento delle attività amministrative; l’l’ubicazione a piano terra – se la proposta fosse ubicata ad un livello superiore, dovrà essere servita da ascensore.

Per la pezzatura 2 (con destinazione d’uso uffici/ambulatori) l’Asl necessita di due soluzioni distanti l’uno dall’altra uno nella zona nord-ovest e l’altra in quella sud-est di Siena. Per la pezzatura 1 l’Asl cerca un’area di parcheggio pertinenziale che ospiti 20 posti auto, 10 posti auto per la pezzatura 2, 8 i posti auto per la pezzatura 3, 3 posti auto, che si aggiungono all’autorimessa, per la pezzatura 4, per la pezzatura 5 infine si cerca un’area parcheggio da 6 posti auto