L’asilo nido Sbirulino cambia casa e apre a Scacciapensieri: ecco le regole per la felicità dei bambini

“Ogni bambino è un fiore diverso e insieme rendono il mondo un bel giardino”. L’asilo nido Sbirulino apre le sue porte con questa frase, accogliendo i piccoli e i genitori nella sua nuova casa, a Scacciapensieri.

Nella storia tutta in divenire della titolare Diana Adam si scrive così un altro capitolo. Di lei avevamo già parlato qualche mese fa, perché la sua è una di quelle storie da raccontare per la bellezza dei sentimenti e la lungimiranza delle idee, messe in campo per gli altri prima ancora che per se stessi: dopo una carriera con solide basi nel mondo della finanza, tra banche e multinazionali e un futuro lavorativo pieno di promesse, la 45enne aveva scelto di rinunciare a tutto ciò per cui aveva studiato (una laurea con i massimi voti in Economia, a La Sapienza e un master alla Bocconi, in primis) per amore. Così aveva deciso di reinventarsi cercando il suo nuovo posto nella società ed adesso gestisce l’asilo nido, oltre alla fortunata pizzeria in Massetana Romana.

Stavolta la nuova pagina della sua avventura si apre con il passaggio da Belverde ad una struttura che permette di seguire ancor più nel dettaglio la crescita ed il percorso dei bambini perché, ricorda la stessa Diana, “ogni bimbo è un mondo a sé, con le sue caratteristiche che vanno seguite con attenzione”.

E per farlo le educatrici uniscono più approcci, in modo da seguire ed aiutare i piccoli nel loro percorso di crescita. I bambini giocano, ridono e socializzano immersi nella natura del giardino privato dell’asilo (“lo spazio è l’educatore più importante”, ricorda Diana). Ed ancora si divertono ed imparano con l’atelier e i laboratori, che quest’anno sono dedicati a Pinocchio.

Sbirulino organizzerà domani, dalle 10 alle 13, un open day per presentarsi alle famiglie.